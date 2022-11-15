Парк «Динамо» в Хабаровске заселят ледяными героями из русских сказок Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В этом году в парке «Динамо» появятся ледовые скульптуры героев из русских сказок. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, прием заявок на участие в 20 конкурсе «Амурский хрусталь» пройдет с 1 по 9 декабря. В этом году конкурс станет юбилейным.

- Для участия в конкурсе необходимо подать в департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска заявку с приложенным эскизным проектом ледовой скульптуры на листе формата A4 с названием композиции, - сообщили в мэрии.

Подать заявку можно в администрации города на улице Дикопольцева, 17. Комиссия будет отбирать команды для участия. Всего их будет девять. Критерии отбора основаны на соответствии проекта заявленной теме, композиционном решении, эмоциональности и выразительности будущей фигуры.

К созданию работ мастера приступят 22 декабря, финальный свисток будет дан уже 25 декабря. Оцениваться будет мастерство и талант художников. Победителей объявят в конце года.

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