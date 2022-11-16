Авиабилеты по трем направлениям из Хабаровска подешевели до 50% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания S7 Airlines запустила распродажу билетов, которая продлится с 15 по 18 ноября. Хабаровчане могут запланировать перелеты с 21 ноября со скидкой до 50%.

- Перелеты со скидкой доступны по всем направлениям маршрутной сети. В преддверии горнолыжного сезона в распродаже участвуют направления для активного зимнего отдыха. Цена льготных, субсидируемых и семейных билетов также снижена, - рассказали в пресс-службе S7 Airlines.

Теперь билеты из Хабаровска будут стоить от 4 542 рублей в Якутск, от 5 426 в Южно-Сахалинск, от 6 910 в Петропавловск-Камчатский.

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