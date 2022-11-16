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НовостиОбщество16 ноября 2022 0:56

Хабаровчане впервые написали военно-патриотический диктант

Он прошел на базе Окружного дома офицеров Российской армии в Хабаровске
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровчане впервые написали военно-патриотический диктант

Хабаровчане впервые написали военно-патриотический диктант

Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край принял участие во всероссийской акции - Военно-патриотический диктант. Он прошел впервые по всей стране. Участники должны были за час ответить на 60 вопросов об истории России, знаковых битвах, победах и полководцах, героях и по другим темам. Диктант написали представители регионального правительства и администрации Хабаровска, учителя и ученики, обычные жители региона.

- Мы много внимания уделяем патриотическому воспитанию, а знание истории своей страны - неотъемлемая его часть, - сказал Николай Рожков, представитель движения «ЮНАРМИЯ» Хабаровского края.

Участники диктанта получат сертификаты. Их можно будет использовать при поступлении в вузы, на госслужбу, при прохождении аттестации.

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