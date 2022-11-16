Михаил Дегтярев и Роман Новиков подписали меморандум о развитии дорог в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев и Роман Новиков подписали меморандум о развитии дорог Фото: пресс-служба губернатора Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и руководитель Росавтодора Роман Новиков на международном форуме «Транспорт России» подписали меморандум о сотрудничестве в области развития дорог в регионе в ближайшие пять лет. По словам главы края, это знаковый документ. В рамках соглашения планируется привести в порядок около 85% трасс опорной сети.

- Все зафиксировали в километрах дорог, в метрах мостов, в миллиардах рублей. Определили долю участия в этом процессе каждого из бюджетов - федерального, регионального и местного. В общем объеме в нормативное состояние приведем более половины магистралей региона, а тех, что входят в опорную сеть российских автомобильных дорог - 85%, - сказал Михаил Дегтярев.

В основном обновление дорог коснется городских агломераций. Это Хабаровск, Комсомольск и рядом расположенные населенные пункты. В опорную сеть внесли и трассу Селихино - Николаевск. Также в регионе продолжат работу по обновлению мостов. Напомним, что только в этом году было отремонтировано больше 10 переправ.

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