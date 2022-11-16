Прокуратура Хабаровска начала проверку после прорыва теплотрассы

Без воды осталось 33 дома Фото: Олег УКЛАДОВ

15 ноября в районе дома №2 по Лермонтова произошла авария на участке теплотрассы. В результате прорыва без отопления и горячего водоснабжения осталось 33 многоквартирных дома.

- Специалисты обслуживающих организаций устранили прорыв в течение нескольких часов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку. По итогам будет дана правовая оценка деятельности ресурсоснабжающей и управляющей организаций на предмет соблюдения требований жилищного законодательства.

В случае выявления нарушений и оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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