Прокуратура Хабаровска начала проверку после прорыва теплотрассы

Без воды осталось 33 дома
Фото: Олег УКЛАДОВ
15 ноября в районе дома №2 по Лермонтова произошла авария на участке теплотрассы. В результате прорыва без отопления и горячего водоснабжения осталось 33 многоквартирных дома.
- Специалисты обслуживающих организаций устранили прорыв в течение нескольких часов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.
Прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку. По итогам будет дана правовая оценка деятельности ресурсоснабжающей и управляющей организаций на предмет соблюдения требований жилищного законодательства.
В случае выявления нарушений и оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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