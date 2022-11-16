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НовостиОбщество16 ноября 2022 6:18

Правительство Хабаровского края помогает найти работу инвалидам

Власти поддерживают работодателей грантами на оборудование рабочих мест
Александра ЯВИЩЕНКО
Правительство Хабаровского края помогает найти работу инвалидам

Правительство Хабаровского края помогает найти работу инвалидам

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Хабаровского края третий год подряд проводит конкурс грантов для работодателей, готовых трудоустроить людей с инвалидностью. Участие в нем могут принять юрлица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Размер помощи - не больше 100 тысяч рублей на одно рабочее место. Эти деньги можно потратить на оборудование и оснащение, необходимое для работы человека с ограниченными возможностями.

Для участия в конкурсном отборе работодатель должен подать заявку, приложив необходимые документы, список которых опубликован на сайте комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края в разделе «Труд и занятость/Программы, проекты, мероприятия/Мероприятия по содействию занятости инвалидов», - рассказали в правительстве Хабаровского края.

За консультацией можно обратиться по телефону 8 (4212) 73-87-51.

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