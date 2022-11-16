Правительство Хабаровского края помогает найти работу инвалидам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Хабаровского края третий год подряд проводит конкурс грантов для работодателей, готовых трудоустроить людей с инвалидностью. Участие в нем могут принять юрлица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Размер помощи - не больше 100 тысяч рублей на одно рабочее место. Эти деньги можно потратить на оборудование и оснащение, необходимое для работы человека с ограниченными возможностями.

Для участия в конкурсном отборе работодатель должен подать заявку, приложив необходимые документы, список которых опубликован на сайте комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края в разделе «Труд и занятость/Программы, проекты, мероприятия/Мероприятия по содействию занятости инвалидов», - рассказали в правительстве Хабаровского края.

За консультацией можно обратиться по телефону 8 (4212) 73-87-51.

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