Три аварии на водопроводе устраняют коммунальщики в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

16 ноября работники хабаровского МУП «Водоканал» приступили к аварийному ремонту на трех участках трубопровода. По графику будут произведены раскопки в переулке Кадровом. Из-за этого воды не будет в домах №№ 4, 6, 6А, 8, 8А. Также отключения затронут дома до №11 на Ленинградской и №22 на Лермонтова.

Около дома №9 по Бондаря обнаружена течь из-под земли. Рабочим придется приступить к раскопкам. Воду отключат у жителей домов №№ 8, 13, 15, 21, 23, 25, 27. Еще одну течь, только в траншее, будут устранять на Юности, 11. Воды также не будет в домах №№ 11 А, 13, 13 А, 11 Б.

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