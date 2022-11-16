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НовостиОбщество16 ноября 2022 6:53

Три аварии на водопроводе устраняют коммунальщики в Хабаровске

Аварийное отключение воды возможно на Бондаря, Юности и других улицах
Александра ЯВИЩЕНКО
Три аварии на водопроводе устраняют коммунальщики в Хабаровске

Три аварии на водопроводе устраняют коммунальщики в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

16 ноября работники хабаровского МУП «Водоканал» приступили к аварийному ремонту на трех участках трубопровода. По графику будут произведены раскопки в переулке Кадровом. Из-за этого воды не будет в домах №№ 4, 6, 6А, 8, 8А. Также отключения затронут дома до №11 на Ленинградской и №22 на Лермонтова.

Около дома №9 по Бондаря обнаружена течь из-под земли. Рабочим придется приступить к раскопкам. Воду отключат у жителей домов №№ 8, 13, 15, 21, 23, 25, 27. Еще одну течь, только в траншее, будут устранять на Юности, 11. Воды также не будет в домах №№ 11 А, 13, 13 А, 11 Б.

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