Безработные, пенсионеры и молодые мамы могут получить новую профессию в Хабаровском крае

Жители Хабаровского края могут получить новую профессию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Получить новую специальность или «прокачать» свои навыки бесплатно могут жители Хабаровского края. Обучение профессиям и повышение квалификации доступно людям старше 50 лет, женщинам с детьми дошкольного возраста, некоторым категориям молодежи (до 35 лет), безработным и тем, кто в зоне риска увольнения.

- В нашем регионе в этом году к обучению уже приступили 16 тысяч человек, а до конца года их будет около 2,3 тысячи. Больше всего желающих получить новую специальность в Хабаровске, Комсомольске, Амурске, Верхнебуреинском, Вяземском, Солнечном и Ванинском районах, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Жителям региона доступно 474 направления подготовки. Самые популярные из них - парикмахеры, бухгалтеры, повара, кондитеры, программисты и другие. Подать заявку для бесплатного обучения можно на Единой цифровой платформе «Работа России».

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