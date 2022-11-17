Мюзикл «Алые паруса» покажут на сцене Музыкального театра Фото: Хабаровский музыкальный театр

18 ноября в хабаровском музтеатре пройдет премьера спектакля «Алые паруса» для зрителей старше 12 лет. Спектакль создан по мотивам повести Александра Грина на музыку Максима Дунаевского. Режиссером постановки стал Сергей Юнганс, директор музыкального театра.

- Спектакль - результат работы всего коллектива. Уверен, зритель останется доволен результатами многомесячной подготовки, - сказал Сергей Юнганс.

В постановке прозвучат больше 30 вокальных номеров авторства Максима Дунаевского (композитор саундтреков к «Трем мушкетерам», «Мэри Поппинс, до свиданья», «Карнавалу» и других кинохитов). Специально для спектакля сшито около 130 костюмов. В мюзикле сыграют две студентки Хабаровского государственного института культуры.

Билеты можно приобрести по «Пушкинской карте». Для зрителей 14-22 лет вход бесплатный.

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