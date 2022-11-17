Хабаровского актера Дмитрия Чеботарева покажут в сериале на телеканале ТВ-3 Фото: скриншот с видео

Актер из Хабаровска Дмитрий Чеботарев снимается в сериале «Без правил», который будут показывать на телеканале ТВ-3. Премьера картины состоится уже 21 ноября, в 21:15. Дмитрий Чеботарев играет спивающегося супруга главной героини.

Сериал состоит из шести серий. Сюжет завязан на противостоянии женщины и криминального авторитета. Действие развивается вокруг заброшенного пионерлагеря, в котором обнаружены уникальные минеральные источники. Главный герой картины планирует построить там туристический бизнес. Но земля принадлежит женщине, которая не готова отдать свое имущество.

Дмитрий Чеботарев родился и вырос в Хабаровске. Поступил в местный институт культуры, не доучился и уехал в Москву. Зрители знают актера по сериалам «Вампиры средней полосы», «Карамора» и «Фитнес».

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