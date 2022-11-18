Акция #Мненефиолетово прошла в Хабаровском крае 17 ноября Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край присоединился к акции #Мненефиолетово, одна из целей которой - изменить отношение общества к недоношенным детям. Вечером на здании правительства в Хабаровске включили фиолетовую подсветку. Это официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных и благотворительного фонда «Право на чудо».

В Хабаровском крае каждый год рождается около 700-800 недоношенных детей. В регионе есть передовые технологии для помощи и спасения жизни младенцам. Например, в 2021 году в Перинатальном центре выходили новорожденного с весом 475 граммов. Сейчас в спецотделении находятся трое малышей, вес которых ниже половины килограмма.

- В этом году уже спасли 402 младенца, рожденных раньше срока, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Юрий Бердаков, главврач Перинатального центра, советует будущим мамам следить за здоровьем, чтобы избежать преждевременных родов.

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