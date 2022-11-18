Автопарк из 28 машин арестовали у предпринимателя из Хабаровска

У хабаровского предпринимателя арестовали автопарк из 28 машин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Еще в ноябре 2021 года ООО «ЕвроАзия Групп» была оштрафована на 150 тысяч рублей за нарушения в заполнении деклараций на продукцию. В этом году сумму штрафа пересмотрели и снизили до 50 тысяч.

- Когда юрлицо проводило исследование сои, не был выполнен анализ на содержание пестицидов (тифенсульфурон-метил, бентазон, галаксифоп-П-метил). Это значит, что продукт не соответствует требованиям безопасности, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Предприятие уже привлекалось к ответственности весной 2021 года, что стало причиной отягощения ответственности. Когда компания не оплатила штраф, судебный пристав постановил наложить арест на автопарк юрлица. Под запрет на регистрацию попали 28 машин: прицепы-цистерны, легковые авто, заправщики.

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