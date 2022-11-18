Ремонт моста через реку Черная закончился в Хабаровском районе Фото: Правительство Хабаровского края

Мост длиной немногим больше 12 метров пересекает речку Черная. Он находится на 25 километре дороги Хабаровск - Мичуринское - Федоровка - Смирновка - Галкино. Местные жители обращались к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы в этом году мост включили в нацпрограмму.

Чинить переправу начали в июле. На ремонт ушло три месяца. Подрядчик восстановил опоры сооружения, ограждения вдоль дороги и другие конструкции. На мосту из железобетона уложили новый асфальт, нанесли разметку.

- Дорога, на которой расположен мост, связывает несколько населенных пунктов. До ремонта конструкция была в плохом состоянии, но теперь переправа безопасная, - рассказали в минтрансе Хабаровского края.

Кроме моста была отремонтирована и сама дорога, на которой он расположен. Асфальтобетонное покрытие уложили на 6-9 и 30-31 километрах трассы.

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