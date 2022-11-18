Автомобиль сбил женщину на обочине дороги в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

17 ноября около 18:35 произошла авария. Иномарка сбила женщину, которая шла вдоль проезжей части. Пострадавшую с травмами забрали в больницу.

Водитель «Хендай Терракан» ехал по прилегающей территории дома №11 на Вяземской со стороны Большой. В это время по обочине шла 47-летняя женщина. На улице уже стемнело, из-за чего видимость на дороге снизилась. Водитель иномарки не смог избежать аварии и сбил хабаровчанку.

- Женщина получила травмы. Ее забрали в нейрохирургическое отделение второй краевой больницы, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

За рулем «Хендай» сидел мужчина 35 лет. На момент аварии он был трезв. Причины ДТП и обстоятельства устанавливаются.

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