Еще одну амбулаторию построят в поселке Решающем Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появится в поселке Решающем. Его спроектирует, построит и закупит оборудование ЗАО «Форпост». За день медицинскую помощь здесь смогут получать 25 пациентов. Стоимость строительства составит 63 миллиона рублей. Сдача объекта запланирована на конец 2023 года.

- Сейчас в Решающем есть ФАП, но он находится в аварийном здании 1963 года постройки. Сначала он был расположен в кирпичном помещении, но там обнаружили грибок, и поэтому его перевезли в деревянный дом, - рассказали в администрации поселка.

Напомним, что в Хабаровском крае сейчас строятся семь ФАПов и шесть амбулаторий. В 2023 году открыть пункты планируют в поселках Уська-Орочская и Харпичан.

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