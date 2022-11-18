72 неблагополучные семьи сняты с профилактического учета в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

348 инструкторов-организаторов сегодня присматривают за 664 детьми и подростками из неблагополучных семей. За девять месяцев было снято с учета 72 семьи, в которых проживает 121 ребенок. Девяти родителям помогли найти работу, еще 18 человек получили помощь в лечении алкогольной зависимости. 274 ребенка регулярно посещают городские мероприятия под присмотром инструкторов, что помогает им адаптироваться в обществе.

Недавно в Хабаровске подвели итоги конкурса «Лучший инструктор-организатор по работе с несовершеннолетними» в 2022 году. Специалистов выбирали по нескольким критериям: повышение успеваемости подростков, законопослушность, восстановление нормальных отношений в семье, участие в организации досуга детей. В этом году победили:

- педагог-организатор центра «Содружество» Елена Вердиева;

- заведующая отделением центра «Доверие» Олеся Войскова;

- заведующая детской библиотекой-филиалом №2 Анита Воронкова;

- старший инструктор-методист «Хабаровск Спортивный» Алексей Гуньков;

- замдиректора школы №72 Наталья Малкова;

- руководитель клуба «Геодезист» Инга Матющенко;

- заведующая отделением центра «Родник» Олеся Нестеренко;

- представитель библиотеки-филиала №4 Татьяна Привалова;

- сотрудница библиотеки-филиала №8 Лилия Римская;

- заведующая отделением центра «Единство» Ирина Фомичева.

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