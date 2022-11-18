Хабаровск передал два УАЗа и четыре внедорожника в воинские части
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
18 ноября в Хабаровске прошел съезд Совета муниципальных образований края. Основной вопрос на повестке - организация работы органов местного самоуправления по поддержке военнослужащих и их семей. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подвел итоги прошедшей недели.
- На текущий год перераспределение трат из городского бюджета на помощь военнослужащим и их семьям составило 71 миллион рублей. Продолжаем формировать социальные паспорта каждой семьи. Первую тысячу уже передали в правительство региона, - сказал Сергей Кравчук.
По словам главы города, от Хабаровска было закуплено и передано в воинские части 125 прицелов, 13 тепловизоров, бинокли и монокуляры, два УАЗа. Еще четыре внедорожника будут отправлены для частей хабаровского гарнизона, которые участвуют в СВО. Было принято решение купить еще 10 автомобилей.
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