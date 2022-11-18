Из Хабаровска в Таиланд запускают еженедельные авиарейсы Фото: Виктория МИНАЕВА

Новую туристическую программу для хабаровчан запускают компании Azur Air совместно с туроператором Anex Tour. Теперь из Хабаровска в Таиланд будет летать еще один оператор, рейсы будут осуществляться раз или два в неделю. Первый намечен на 29 ноября. Точка прибытия - Пхукет. Об этом сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.

- Частота полетов составит от одного до двух раз в неделю - по вторникам и/или пятницам. Суммарно в декабре перевозчик планирует выполнить шесть рейсов. Рейсы из Хабаровска будут отправляться в 10:30, прибытие в Таиланд - в 15:40, - рассказали в аэропорту.

Обратно до Хабаровска самолет будет вылетать по понедельникам или четвергам, а возможно, и в оба дня, время прилета разнится в зависимости от дня - либо 20:00, либо 21:40. Пассажиров будет перевозить Boeing 767. Он рассчитан на 336 человек. Продолжительность полета - почти семь часов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.