Окклюдер на сердце установили пациенту в кардиоцентре Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кардиоцентре Хабаровска ребенку впервые установили окклюдер российского производства. У маленького пациента есть дефект перегородки сердца.

Специалисты отмечают, что аппарат по характеристикам ничем не уступает аналогичным иностранного производства. По некоторым свойствам его качество даже выше.

- У ребенка был выявлен врожденный порок сердца. Для лечения можно использовать два способа: «открытую операцию» или маленький прокол вены и установку окклюдера, - рассказал Константин Поляков, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

Это устройство позволяет закрыть дефект перегородки. Такая современная технология позволяет лечить данное заболевание с минимально возможной травматичностью. Ребенка выписали из больницы уже на второй день после операции. В ближайшее время окклюдер врастет в сердце, и пациент будет считаться здоровым.

Подобные операции в хабаровском кардиоцентре делают уже более 10 лет, в год проводится около 50 подобных процедур. В год всего врачи проводят около 150 малоинвазивных операций, в том числе лечат стенозы клапанов и открытый артериальный проток.

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