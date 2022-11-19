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НовостиОбщество19 ноября 2022 0:30

Дед Мороз и Снегурочка придут к семьям мобилизованных в Хабаровске

Об этом сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук
Татьяна ЦВЕНГЕР
Дед Мороз и Снегурочка придут к семьям мобилизованных в Хабаровске

Дед Мороз и Снегурочка придут к семьям мобилизованных в Хабаровске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый год – семейный праздник. Поэтому предельно важно, чтобы каждая семья встретила предстоящий год в теплой обстановке с отличным настроением. Встретить праздник в кругу семьи смогут далеко не все хабаровчане, ведь некоторые из них прямо сейчас являются участниками специальной военной операции. Но городские власти заботятся о том, чтобы праздник пришел в каждый дом.

Так, на прошедшем оперативном штабе по поддержке мобилизованных и их семей мэр Хабаровска Серей Кравчук сообщил, что главные волшебники Дед Мороз и Снегурочка придут в семьи хабарвочан.

- Новый год должен прийти в каждый дом. Дед Мороз и Снегурочка поднимут настрой семей мобилизованных граждан. Для этого проработайте социальные паспорта, - дал поручение Сергей Кравчук.

Напомним, вчера, 18 ноября, Дед Мороз отмечал свой день рождения.

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