Завалило кирпичами: страшной смертью погиб рабочий в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Демонтаж здания завершился трагедией в поселке Хурба Комсомольского района. Сотрудникам полиции пришлось вызывать спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Бригада работников проводила демонтаж здания на одном из объектов. В какой-то момент один из мужчин оказался в ловушке – его завалило кирпичной стеной. На место сразу же выехали спасатели. Чтобы вызволить пострадавшего, специалисты приступили к деблокировке с помощью специальной техники. Даже несмотря на то, что в помещении было темно, а работать приходилось в полуразрушенном здании, работы прошли оперативно.

- К сожалению, рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В ведомстве напоминают, что необходимо соблюдать технику безопасности при проведении строительных работ и работ по демонтажу конструкций.

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