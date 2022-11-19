Фестиваль «Традиции живая нить» стартовал в Комсомольске-на-Амуре Фото: Правительство Хабаровского края

Дворец культуры Авиастроителей принял в своих стенах XI Дальневосточный детско-юношеский фестиваль исполнителей народной песни «Традиции живая нить». На протяжении двух две, 19 и 20 ноября свое мастерство продемонстрируют более сотни человек от 6 до 35 лет из Приморского края, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и районов Хабаровского края.

В программе выступления ансамблей, солистов, малых коллективов. Участникам предстоит показать свое мастерство и аутентичность в номерах.

- Символично проведение фестиваля в Год культурного наследия народов России. Уникальные традиции Дальнего Востока, выраженные в песнях и музыке, укрепляют межнациональную дружбу и единство. А элемент здоровой конкуренции помогает выявить лучших среди одарённых исполнителей, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Победитель получит хрустальный кубок и сертификат на обучение в Центре прототипирования на базе Хабаровского государственного института культуры. Гостям можно бесплатно прийти в любое время фестиваля.

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