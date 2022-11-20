277 тысяч рублей перевела жительница Магадана за несуществующий автомобиль

Договор, присланный продавцом, не оставил сомнений в прозрачности сделки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воспользовавшись благами современных технологий, жительница Магадана 1977 года рождения исследовала интернет в поисках подходящего для покупки автомобиля. Когда на одном из сайтов была найдена та самая машина, за которую и денег отдать не жалко, колымчанка вышла на продавца, чтобы обсудить механизм сделки и способ доставки товара в Магадан.

Воодушевленная покупательница, предвкушая комфортную жизнь с новым автомобилем, тогда еще не догадывалась, что на том конце онлайн-чата нет никакого автомобиля, а есть только потирающий руки кибермошенник.

- Мужчина прислал ей договор, что внушило ей доверие. Далее, по его указанию, покупательница перевела 277 тысяч рублей, после чего связь прекратилась, - рассказали сотрудники УМВД по Магаданской области.

По заявлению от обманутой колымчанки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», которая может грозить нарушителю шестью годами лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.