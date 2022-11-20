В ЕАО спасатели потушили дом в Смидовичском районе

Причиной возгорания стала неисправность трубы отопительной печи Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Смидовичском районе спасатели службы МЧС по ЕАО выехали в поселок Николаевка, откуда поступил вызов о возгорании дома.

Хозяйка жилого помещения не сразу поняла, что пожарным уже пора торопиться. Неладное женщина почуяла, только зайдя на кухню, где сильнее всего ощущался запах дыма. В поисках источника дыма, она вышла из дома на улицу, где своими глазами обнаружила горящую крышу.

В панике собственница попыталась самостоятельно предпринять экстренные меры и окатила крышу ведром воды, чего оказалось недостаточно. Тогда хозяйка отправилась за помощью к соседям, откуда и вызвали пожарных.

Спасатели, по прибытии, оперативно справились с ликвидацией возгорания и не позволили огню разойтись по всему дому, хотя полностью выгоревшее чердачное помещение спасти не удалось. В спасательной операции были задействованы семь человек и две единицы техники.

- В ходе осмотра места происшествия сотрудниками отделения надзорной деятельности было установлено, что предварительной причиной возгорания стала неисправность трубы отопительной печи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО.

Ущерб от пожара продолжает устанавливаться. Чтобы таких ситуаций, из-за которых может выгореть весь дом целиком, ведомство рекомендует не подпускать к печам детей, использовать для топки только подходящие для этого виды топлива.