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НовостиОбщество20 ноября 2022 23:18

Федеральный холдинг Dars Development спроектирует новый квартал в Хабаровске

Компания построит 11 домов в краевой столице
Александра ЯВИЩЕНКО
Федеральный холдинг Dars Development спроектирует новый квартал в Хабаровске

Федеральный холдинг Dars Development спроектирует новый квартал в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

Компания «Специализированный застройщик Дарс-Хабаровск», входящая в состав федерального холдинга Dars Development, выиграла аукцион на заключение договора по комплексному развитию участка на Рокоссовского в Южном микрорайоне города. Специалисты спроектируют новый квартал, который займет около 44 тысяч квадратных метров.

На этой территории появится 11 многоэтажек. Стоимость проекта - почти 134 миллиона рублей. Предварительно, новые дома будут высотой не выше 11 этажей. На территории будет построен отдел полиции, а общая площадь застройки составит не больше 60% от всей территории.

К декабрю следующего года администрация Хабаровска планирует выкупить у застройщика около 100 квартир. Из них 20 - однокомнатные, а остальные - двухкомнатные.

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