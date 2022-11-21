Горячее питание прошло проверку качества в школах Хабаровского района

Общественники проверили горячее питание в школах Хабаровского района Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае насчитывается больше 155 тысяч школьников, большая часть из которых питаются в столовых. За качеством еды следят надзорные органы, общественное и родительское сообщество. Представители Общественного совета при региональном минобрнауки проверили четыре учреждения в селах Калинка, Сергеевка, Восточное и Князе-Волконское. Они оценили качество продуктов, размер порций и разнообразие меню, состояние пищеблоков.

- Питание - важное условие поддержания здоровья детей и их способности к обучению. Наша проверка показала, что в школьных столовых работают квалифицированные повара, дети получают сбалансированное питание, а блюда подаются нужной температуры. Критических замечаний не выявили, - сказала Наталья Бурая, представитель Общественного совета при министерстве образования и науки.

Проверка показала, что питание в школьных столовых организовано в соответствии с санитарным законодательством. Качество еды контролируют бракеражные комиссии. Кроме того, за организацией питания следит региональный штаб родительского общественного контроля, созданный в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России. Детям, которые ходят в первую смену, дают завтрак, во вторую - обед. Ученики начальных классов и из многодетных семей питаются бесплатно. Дети с ограниченными возможностями здоровья кушают два раза в день.

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