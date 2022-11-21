Мэрия Хабаровска запустила конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» Фото: Виктория МИНАЕВА

Хабаровчане могут принять участие в конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка». Он будет проходить в каждом районе города по отдельности. В Индустриальном районе могут принести поделки жители любого возраста, в других районах - до 17 лет. Игрушки должны соответствовать определенным критериям.

- Игрушку можно сделать из картона, жести, фольги или других легких материалов. Ее высота должна быть 50-70 сантиметров. Обязательно нужно сделать крепление из шнура или тесьмы длиной не меньше 50 сантиметров, - рассказали в администрации Хабаровска.

Так как поделка будет символизировать яркий и красочный праздник, то и сама она должна соответствовать настроению. К готовой игрушке нужно прикрепить бланк с данными об участнике: название игрушки, ФИО участника, номер телефона. Для жителей Железнодорожного, Кировского и Центрального районов еще нужно написать номер класса или название группы, образовательное учреждение, ФИО педагога или родителя.

У жителей центра города поделки будут принимать до 5 декабря в кабинете №403 на Фрунзе, 60. В Индустриальном районе на Краснореченской, 87 в кабинете №33 прием заявок будет открыт до 14 декабря. В Железнодорожном районе поделки принимают на Ленинградской, 13 до 2 декабря. Жители Кировского района могут принести свои украшения в центр детского творчества «Радуга талантов» на Орджоникидзе, 5 до 7 декабря.

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