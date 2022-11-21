«Морит детей голодом и ведет себя агрессивно»: женщина рассказала об издевательствах матери над малышами

Прокуратура проверит многодетную мать из Комсомольска-на-Амуре Фото: Евгения ГУСЕВА

На портале «Голос 27» 18 ноября появилось сообщение от Ларисы Александровны из Комсомольска, которая рассказала жуткую историю об издевательствах над детьми. По словам женщины, многодетная мать регулярно морит голодом своих малолетних детей, часто бьет их и не занимается воспитанием. В обращении комсомольчанка рассказала, что в проблемной семье проживает двое взрослых и пятеро малышей в возрасте до пяти лет. Младшему из них - несколько месяцев от рождения. Дети вынуждены жить в одной комнате, в то время как сожитель матери занял отдельную для своих нужд. Кроме того, в семе есть две кошки и две собаки.

- Дети страдают, не получают нужного ухода, заботы, сожитель матери над ними издевается, а она из раза в раз морит детей голодом. Детки не знают, что такое улица, медицинское обследование не получают, в сад не ходят. Неоднократно поступали заявление в ПДН и соцопеку на эту семью, везде бездействие. У одного из детей был дефицит массы тела, его морили голодом, - написала Лариса Александровна.

Сообщение привлекло внимание прокуратуры Хабаровского края. Руководство ведомства поручило городскому отделению провести проверку опубликованной информации. Если ненадлежащее исполнение родительских обязанностей подтвердится, будут приняты меры реагирования. Если женщина действительно не занимается детьми, не исключено, что ее могут лишить родительских прав.

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