Резерв Хабаровского края на случай ЧС увеличен на 50 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае проверили состояние регионального резерва ресурсов, подготовленного на случаи ЧС. Ежегодно его пополняют, чтобы нарастить запас материалов и оборудования для борьбы с последствиями наводнений, пожаров и других происшествий. В этом году запас был увеличен на 50 миллионов рублей.

- В запас входит буквально все - от гвоздей до тяжелой техники. В каждом муниципалитете есть свои резервы, а краевые запасы находятся преимущественно в Хабаровске и Хабаровском районе. Если во время ЧС любому из районов понадобятся стройматериалы или оборудование, то администрация делает запрос, и им быстро выделяют все, что нужно, - сказал Павел Листратенко, начальник отдела комитета по гражданской защите Хабаровского края.

Сейчас объем всех материальных ресурсов в резерве превышает миллиард рублей. По этому показателю Хабаровский край занимает второе место сразу после Москвы. В этом году закуплены две автоцистерны, два электрогенератора, медицинское оборудование, экскаватор. До конца года ожидают поставку двух катеров и грузовика с краном-манипулятором.

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