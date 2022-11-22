Расслабиться не получилось: посетитель кафе не ожидал такой развязки вечера

Полицейские раскрыли кражу телефона за 90 тысяч рублей из кафе в Хабаровске Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мужчина отдыхал в одном из кафе в Индустриальном районе. Когда он ненадолго отвлекся, другой посетитель незаметно схватил его рюкзак и быстро покинул заведение. Заметив пропажу, потерпевший обратился в полицию. По его словам, в сумке лежал телефон за 90 тысяч рублей.

- После просмотра записей с камер видеонаблюдения удалось определить личность подозреваемого. Был задержан 24-летний хабаровчанин, который только в марте освободился из колонии, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

По словам задержанного, телефон он продал в комиссионку, а деньги потратил. Мужчину заключили под стражу до конца расследования. За кражу ему светит до пяти лет колонии. Полиция продолжает поиск украденного смартфона.

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