Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 2:52

В Хабаровске начался ремонт Тургеневской лестницы

До конца года рабочие планируют закончить разборку и подготовку к строительству
Александра ЯВИЩЕНКО
В Хабаровске начался ремонт Тургеневской лестницы

В Хабаровске начался ремонт Тургеневской лестницы

Фото: Администрация Хабаровска

Долгожданный для хабаровчан ремонт Тургеневской лестницы стартовал. Рабочие уже приступили к расчистке участка и сносу железобетонных конструкций. На территории вырубают деревья, которые находятся на территории будущей постройки. На все работы у подрядчика есть разрешение.

- Обращаем внимание хабаровчан на то, что на весь период реконструкции, в том числе и на время демонтажа, проход по лестнице будет закрыт, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Лестницу обещают разобрать уже к концу этого года. Основная часть работ по строительству и благоустройству начнется в апреле 2023 года.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.