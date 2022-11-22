В Хабаровске начался ремонт Тургеневской лестницы Фото: Администрация Хабаровска

Долгожданный для хабаровчан ремонт Тургеневской лестницы стартовал. Рабочие уже приступили к расчистке участка и сносу железобетонных конструкций. На территории вырубают деревья, которые находятся на территории будущей постройки. На все работы у подрядчика есть разрешение.

- Обращаем внимание хабаровчан на то, что на весь период реконструкции, в том числе и на время демонтажа, проход по лестнице будет закрыт, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Лестницу обещают разобрать уже к концу этого года. Основная часть работ по строительству и благоустройству начнется в апреле 2023 года.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.