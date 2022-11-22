В Хабаровске начался ремонт Тургеневской лестницы
Фото: Администрация Хабаровска
Долгожданный для хабаровчан ремонт Тургеневской лестницы стартовал. Рабочие уже приступили к расчистке участка и сносу железобетонных конструкций. На территории вырубают деревья, которые находятся на территории будущей постройки. На все работы у подрядчика есть разрешение.
- Обращаем внимание хабаровчан на то, что на весь период реконструкции, в том числе и на время демонтажа, проход по лестнице будет закрыт, - рассказали в мэрии Хабаровска.
Лестницу обещают разобрать уже к концу этого года. Основная часть работ по строительству и благоустройству начнется в апреле 2023 года.
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