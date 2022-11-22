Сотрудники МЧС спасли двух котов из-под капотов машин в ЕАО

Сотрудники МЧС спасли двоих котов из-под капотов машин в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В ЕАО спасли двух кошек за неделю. Обе в попытке спрятаться от холода забирались в машины местных жителей.

Один из котов забрался в решетку радиатора грузовика на парковке в центре Биробиджана. Прохожие увидели питомца и нашли хозяина автомобиля. Чтобы достать мохнатого, потребовалась помощь спасателей.

Во втором случае котенок залез под машину дачницы. Она прокатала его целый день, пока не заметила неожиданного пассажира. После этого животное вызволили.

- Первого кота забрала бабушка прохожая, теперь она будет заботиться о нем. Второй малыш оказался домашним, его вернули маме-кошке на участок, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Минчакова, представитель ГУ МЧС по ЕАО.

Этим животным повезло, они не пострадали. Но так бывает далеко не всегда.

- Это не единичные случаи и не редкость. Кошки, особенно бездомные, часто забираются под прогретые машины. Иногда такие попытки согреться заканчиваются трагично для хвостатых. Водителям обязательно необходимо проверять свой автомобиль, прежде чем куда-то поехать, - рассказал Вадим Рафиев, спасатель.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости проверять свои радиаторы и колеса, прежде чем завести машину. Внимательность водителя может спасти жизнь маленькому животному, а возможно, даже найти последнему новый дом в суровую зиму.

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