Воткнул нож в шею друга: мужчину осудят за убийство знакомого на Колыме

Мужчина два раза ударил ножом пенсионера в Магаданской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

59-летнего жителя Сусумана осудят за убийство пенсионера. По версии следствия, мужчина два раза ударил знакомого ножом в шею.

3 марта 2022 года двое пожилых знакомых вместе распивали алкоголь на улице Заречной в Сусумане в квартире будущей жертвы. Все было нормально, пока между ними не развязался конфликт. Внезапно гость схватил нож и воткнул в шею хозяину дома.

- От полученных ран и острой кровопотери пенсионер скончался на месте, - рассказали в СУ СКР по Магаданской области.

Нападавший сразу же скрылся с места происшествия. Тело убитого нашел его сосед, который и позвонил в полицию. Подозреваемого быстро нашли и задержали.

Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд. Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.

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