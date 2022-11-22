Воткнул нож в шею друга: мужчину осудят за убийство знакомого на Колыме

Мужчина два раза ударил ножом пенсионера в Магаданской области
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
59-летнего жителя Сусумана осудят за убийство пенсионера. По версии следствия, мужчина два раза ударил знакомого ножом в шею.
3 марта 2022 года двое пожилых знакомых вместе распивали алкоголь на улице Заречной в Сусумане в квартире будущей жертвы. Все было нормально, пока между ними не развязался конфликт. Внезапно гость схватил нож и воткнул в шею хозяину дома.
- От полученных ран и острой кровопотери пенсионер скончался на месте, - рассказали в СУ СКР по Магаданской области.
Нападавший сразу же скрылся с места происшествия. Тело убитого нашел его сосед, который и позвонил в полицию. Подозреваемого быстро нашли и задержали.
Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд. Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.
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