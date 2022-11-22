Ветераны-железнодорожники вяжут одежду мобилизованным в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В хабаровском ДК Железнодорожников появилось новое сообщество ветеранов. Пожилые люди объединились для помощи мобилизованным. Они вяжут им одежду и отправляют в зону проведения СВО.
Всего в объединении на данный момент 15 участников. Обычно мастерицы создают вещи дома, но иногда собираются вместе и обучают других вязанию.
- На сегодняшний день мы связали около 160 теплых вещей: рукавицы, носки и балаклавы. В каждый носочек мы кладем иконку или конфету. Думаю, что нашим парням очень приятно получить такие знаки внимания. Мы надеемся, что все в скором времени завершится, и ребята целыми вернутся домой, - рассказала Людмила Устюжанина - председатель совета ветеранов Железнодорожного района.
Пряжу женщинам предоставляют волонтеры. Люди сами звонят и предлагают свою помощь. О проделанной работе ветераны отчитываются перед городским советом.
Иногда к сообществу ветеранов присоединяются другие. Например, ученики школы, которые пишут письма солдатам.
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