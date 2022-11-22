Женщину спасли с балкона в Биробиджане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилая женщина оказалась запертой на собственном балконе в квартире на улице Саперной в Биробиджане. Она звала на помощь и не могла выбраться наружу. Спасатели помогли ей и освободили из балконного плена.

Местной жительнице пришлось просидеть взаперти около часа. Она вышла на балкон, а дверь закрылась. Биробиджанка пыталась обратить на себя внимание прохожих, и ей это удалось. Мимо шла соседка, которая и вызвала спасателей.

- Сотрудники поднялись на балкон второго этажа с помощью трехколенной лестницы. Они смогли отогнуть дверь балкона с помощью монтировки, - рассказали в ГУ МЧС по ЕАО.

Женщина была благодарна спасателям и предложила им горячего чаю. Благодаря оперативной помощи пенсионерка не замерзла, и ее здоровью не был нанесен вред.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.