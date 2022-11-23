Мобилизованные хабаровчане отправились в учебные центры Минобороны России Фото: Мария ЛЕНЦ

22 ноября мобилизованные военнослужащие из Хабаровского края отправились в учебные центы МО России. Их провожали торжественным митингом, который прошел на территории окружного учебного центра Восточного военного округа (ВВО).

Во время церемонии к мобилизованным с напутственным словом обратились представители командования, ветераны боевых действий и общественники. Проводить парней на службу пришли волонтеры Победы. Они вручили военнослужащим подарки, пожелали успехов в зоне выполнения задач СВО.

- В учебных центрах Минобороны России мобилизованные будут проходить подготовку в составе взводов, рот и батальонов, а после приступят к выполнению поставленных боевых задач, - рассказали в пресс-службе Хабаровского края.

Увенчало митинг выступление военного оркестра.

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