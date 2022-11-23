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НовостиОбщество22 ноября 2022 23:29

Хабаровчан приглашают на модный показ МТС FASHION 26 ноября

Зрителям представят коллекцию известного дизайнера Юлии Далакян
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровчан приглашают на модный показ МТС FASHION 26 ноября

Хабаровчан приглашают на модный показ МТС FASHION 26 ноября

Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 ноября в 17:30 в «Платинум Арене» состоится показ коллекции известного российского дизайнера Юлии Далакян при участии молодых хабаровских модельеров. Организаторы обещают яркое и незабываемое модное шоу. Вход свободный, но чтобы попасть на показ, нужно заранее зарегистрироваться.

За день до показа, 25 ноября в 14:00, наставник творческого благотворительного проекта «Поколение М» Юлия Далакян проведет бесплатный мастер-класс для всех желающих в Хабаровском технологическом колледже. Она расскажет о своем модном доме, ответит на вопросы и поделится мнением об эскизах начинающих дизайнеров. Желающие могут загрузить свои работы на официальный сайт конкурса MTS-Fashion. Самые талантливые дизайнеры смогут попасть на персональную стажировку к Юлии Далакян.

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