Хабаровчан приглашают на модный показ МТС FASHION 26 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 ноября в 17:30 в «Платинум Арене» состоится показ коллекции известного российского дизайнера Юлии Далакян при участии молодых хабаровских модельеров. Организаторы обещают яркое и незабываемое модное шоу. Вход свободный, но чтобы попасть на показ, нужно заранее зарегистрироваться.

За день до показа, 25 ноября в 14:00, наставник творческого благотворительного проекта «Поколение М» Юлия Далакян проведет бесплатный мастер-класс для всех желающих в Хабаровском технологическом колледже. Она расскажет о своем модном доме, ответит на вопросы и поделится мнением об эскизах начинающих дизайнеров. Желающие могут загрузить свои работы на официальный сайт конкурса MTS-Fashion. Самые талантливые дизайнеры смогут попасть на персональную стажировку к Юлии Далакян.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.