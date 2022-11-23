Сергей Носов прокомментировал ситуацию с дизелем в Магаданской области Фото: @nosovlive_ru
Фото: Социальные сети
Недавно по новостным пабликам Колымы разлетелась новость о дефиците дизеля на заправках. Жители региона подняли шумиху вокруг проблемы. Губернатор Магаданской области поспешил успокоить колымчан.
- 40 тысяч тонн нефтепродуктов идет в Магаданскую область. Для жизни всего региона в самый холодный месяц нужно примерно 20 тысяч тонн. Через две-три недели вопрос с обеспечением топливом будет решен, - сказал Сергей Носов, глава Магаданской области.
Чтобы предотвратить дальнейшие проблемы с обеспечением, губернатор подписал указ о создании запасов топлива на предприятиях региона.
- В течение двух месяцев все хозяйствующие субъекты области, независимо от формы собственности, обеспечивают закупку и хранение неснижаемого месячного запаса топлива для своей деятельности.
Сергей Носов объяснил, что восточное, азиатско-тихоокеанское направление становится приоритетным для страны, поэтому на железную дорогу и порты идет большая нагрузка. Власти региона приняли меры и сейчас готовятся к созданию хранилища для топлива и нефтепродуктов для нужд Колымы.
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