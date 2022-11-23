Минусовые температуры и солнечный день обещают Хабаровску 24 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Хабаровске 24 ноября немного улучшится. Ночью температура упадет до -12, а днем столбик термометра покажет от -5 до -3 градусов. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду. Осадки не ожидаются.

В Хабаровском крае 24 ноября небо будет ясным, а скорость ветра достигнет 6-14 метров в секунду. На юге температура ночью составит от -10 до -15 градусов, а днем от ноля до -5 градусов. В центре региона ночью воздух остынет до 7-28 градусов ниже ноля, днем потеплеет от -18 до +1. На севере температурный диапазон составит от -7 до -26 ночью и от -5 до -14 днем.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.