Первый рейс из Хабаровска в Алма-Ату отправится 15 декабря

Перевозчиком выступит авиакомпания SCAT Фото: Алексей БУЛАТОВ

В терминале старого аэропорта Хабаровска для представителей турфирм и агентств по продажам билетов была проведена презентация о потенциальных туристических и транзитных возможностях аэропорта Алма-Аты.

Директор туроператора Atlas-1 Андрей Хало анонсировал новый прямой рейс в Казахстан - прямые вылеты из аэропорта Хабаровск планируется запустить с 15 декабря. Рейс будет осуществляться каждую неделю по четвергам. Оператором данного направления станет крупнейшая частная авиакомпания Казахстана - SCAT. На маршруте будет использоваться воздушное судно Boeing 737-800, которое вместит в себя 189 пассажиров.

Во время презентации было отмечено, что Алма-Ата может стать популярной точкой не только для туристов, но и тех, кто совершает перелеты по другим популярным направлениям: Мальдивские или Сейшельские острова, Южная Корея, Индия, Таиланд и Вьетнам.

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