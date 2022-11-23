Первый рейс из Хабаровска в Алма-Ату отправится 15 декабря

Перевозчиком выступит авиакомпания SCAT
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В терминале старого аэропорта Хабаровска для представителей турфирм и агентств по продажам билетов была проведена презентация о потенциальных туристических и транзитных возможностях аэропорта Алма-Аты.
Директор туроператора Atlas-1 Андрей Хало анонсировал новый прямой рейс в Казахстан - прямые вылеты из аэропорта Хабаровск планируется запустить с 15 декабря. Рейс будет осуществляться каждую неделю по четвергам. Оператором данного направления станет крупнейшая частная авиакомпания Казахстана - SCAT. На маршруте будет использоваться воздушное судно Boeing 737-800, которое вместит в себя 189 пассажиров.
Во время презентации было отмечено, что Алма-Ата может стать популярной точкой не только для туристов, но и тех, кто совершает перелеты по другим популярным направлениям: Мальдивские или Сейшельские острова, Южная Корея, Индия, Таиланд и Вьетнам.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru