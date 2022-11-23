В Хабаровске модернизируют светофоры и борются с пробками на дорогах Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается работа по корректировке светофоров и снижению заторов на дорогах. Как сообщили в мэрии города, эта деятельность уже дала свои результаты - на дорогах стало меньше пробок, пропускная способность увеличилась.

- В этом году модернизировали светофоры на пересечении улиц Суворова - Малиновского, Суворова - проспекта 60-летия Октября, Ленина - Слободской, а также на Воронежском шоссе в районе остановки «Онкологический центр». На пересечении улиц Воронежской - Ухтомского оборудован новый светофор, - рассказали в администрации.

Помимо этой работы в текущем году запланирована корректировка светофора на Волочаевской - Слободской и Слободской - Гамарника. Также новые светофоры поставят на нерегулируемых пешеходных переходах на улице Слободской. Здесь будет проведен полный комплекс работ - заменят старые светофоры, повесят над дорогой новые, поставят яркие опознавательные знаки перед пешеходными переходами. Корректировать светофоры будут в этом году и возле школ города.

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