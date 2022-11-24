Строительство тепломагистрали для новых районов города стартовало в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске началось строительство новой тепломагистрали №35. Это стратегически важный объект для развития новых микрорайонов на Ореховой сопке.

- Уже решены все юридические и земельные вопросы. К концу года на объект уже зайдут строители, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Полномасштабные работы начнутся в 2023 году, когда потеплеет. Подрядчик должен стать объект в начале 2024 года.

Напомним, что проект ТМ-35 был запущен по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Разработка проектно-сметной документации на строительство началась в феврале 2021 года. Планируется, что протяженность тепломагистрали составит 13 километров. Диаметр трубопровода составит один метр, а его пропускная способность - 250 гигакалорий в час. Ориентировочно на весь комплекс работ потребуется 3,2 миллиарда рублей.

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