Быстрый интернет появится в 18 населенных пунктах Хабаровского края до конца 2022 года Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил минцифры подключить все населенные пункты, в которых проживает 500-1000 человек, к мобильному интернету 4G до конца 2024 года. Планы и задачи в рамках этого поручения обсудили на расширенном заседании правительства 23 ноября.

- В 2022 году современные услуги связи появятся в 18 населенных пунктах, в том числе в семи селах и поселках, где проживают 100-500 человек. На отдаленных территориях, где нет оптических линий связи, началось тестирование альтернативного доступа к спутниковому интернету, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Минцифры также получило еще одну задачу - продлить льготную ставку по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний. Итогом этой задумки должно стать увеличение количества организаций и специалистов в этой сфере минимум в три раза.

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