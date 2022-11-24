Хранила деньги в чехле: хабаровчанка потеряла круглую сумму вместе с телефоном

Хабаровчанка забыла телефон и 40 тысяч на прилавке в магазине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Индустриального района зашла в магазин на Краснореченской, закупилась и пошла по делам. Позже она обнаружила, что потеряла телефон. Подумав, где он может быть, она вспомнила, что оставила его на прилавке в магазине. Вернувшись в павильон, она не нашла гаджет. Вместе со смартфоном пропали и 40 тысяч, которые женщина хранила в чехле.

Попытки самостоятельно вернуть свои вещи не увенчались успехом. Хабаровчанка позвонила на свой номер, трубку поднял неизвестный мужчина. На просьбу вернуть телефон за вознаграждение он ответил отказом. Тогда женщина обратилась в полицию.

- При просмотре записей с камер видеонаблюдения из магазина удалось установить личность подозреваемого. Это был 60-летний местный житель, имевший судимости. Оказалось, что телефон он продал случайному прохожему, а деньги из чехла потратил, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы. С него взяли подписку о невыезде до окончания расследования.

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