Трамваи временно изменят схему движения в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске временно изменится схема движения трамвая №1. Электротранспорт перестанет ходить 24 ноября с 22:00 от остановки «Школа №19» до железнодорожного вокзала. Изменения временные. Ночью будет проведен ремонт в районе автопереезда на пересечении Дикопольцева и Амурского бульвара.

- Трамваи маршрута №1 временно будут ходить по маршруту от химфармзавода до школы №19, - рассказали в мэрии Хабаровска.

По информации городского управления транспорта, работы должны успеть закончить за ночь. Уже 25 ноября трамваи выйдут на свой маршрут и будут курсировать в штатном режиме.

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