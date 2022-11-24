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НовостиОбщество24 ноября 2022 6:47

«Выбирай свое»: новый проект стартовал в Хабаровске

В магазинах Хабаровска появляется продукция местного производства
Александра ЯВИЩЕНКО
В магазинах Хабаровска появляется продукция местного производства

В магазинах Хабаровска появляется продукция местного производства

Фото: Администрация Хабаровска

В супермаркетах Хабаровского края устанавливают отдельные полки для продукции, произведенной на территории региона. Распространение товаров местных брендов проходит в рамках нового проекта «Выбирай свое». Инициатором стала Дальневосточная ассоциация предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

- Местным производителям тяжело попасть на полки торговых сетей. Сейчас коммуникация между предпринимателями и магазинами нарушена. Проект поможет популяризовать местную продукцию. Наша ассоциация является гарантом того, что у производителей есть нужная документация, их продукт сертифицирован и соответствует нормам, - сказал Алексей Андрусенко, гендиректор ассоциации.

Пока к проекту присоединилось 11 предприятий Хабаровского края. Всего в ассоциацию входят около 30 местных производителей.

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