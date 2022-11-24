65 семей получили по сто тысяч рублей от мэрии Хабаровска Фото: Олег УКЛАДОВ

Выплаты сначала по 50, а потом по 100 тысяч рублей ввели в Хабаровске еще два года назад. Они положены семьям, в которых родилась двойня после 1 января 2020 года. В этом году их получили 65 семей, в то время как в прошлом только 40.

- Поддержка семей - приоритет Хабаровска. Единовременное пособие можно потратить на любые нужды, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

100 тысяч положены жителям краевой столицы, которые находятся на территории города не меньше года. Это может быть как вся семья, так и один из родителей. Подать документы на пособие можно спустя три месяца после рождения двойни, но не позже достижения ими трех лет. Задать вопросы по выплате можно по номеру управления соцработы с населением: 40-88-50.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.