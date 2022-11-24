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НовостиОбщество24 ноября 2022 6:59

65 семей получили по сто тысяч рублей от мэрии Хабаровска

Им выплатили пособие при рождении двойни
Александра ЯВИЩЕНКО
65 семей получили по сто тысяч рублей от мэрии Хабаровска

65 семей получили по сто тысяч рублей от мэрии Хабаровска

Фото: Олег УКЛАДОВ

Выплаты сначала по 50, а потом по 100 тысяч рублей ввели в Хабаровске еще два года назад. Они положены семьям, в которых родилась двойня после 1 января 2020 года. В этом году их получили 65 семей, в то время как в прошлом только 40.

- Поддержка семей - приоритет Хабаровска. Единовременное пособие можно потратить на любые нужды, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

100 тысяч положены жителям краевой столицы, которые находятся на территории города не меньше года. Это может быть как вся семья, так и один из родителей. Подать документы на пособие можно спустя три месяца после рождения двойни, но не позже достижения ими трех лет. Задать вопросы по выплате можно по номеру управления соцработы с населением: 40-88-50.

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