Вечный огонь закидали снегом в Биробиджане

Ремонтники почистили систему и вновь запустили огонь. Фото: t.me/merbirobidzhana

В биробиджанском сквере Победы погас Вечный огонь 22 ноября. На место прибыла аварийная бригада. Предварительно специалисты установили, что огонь погас из-за вмешательства извне.

Вечный огонь, по предположению работников АО «Биробиджаноблгаз», закидали снегом. Вероятно, это сделали подростки. Ремонтники почистили систему и вновь запустили огонь.

- Ситуация вопиющая и недопустимая. Поставил задачу в школах Биробиджана усилить патриотическую работу. Также выйдем на руководство полиции, чтобы в сквере Победы был организован патруль стражей правопорядка, - написал в своем Telegram-канале Максим Семенов, мэр Биробиджана.

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