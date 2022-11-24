В Хабаровском крае создали ассоциацию классных руководителей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошел форум для классных руководителей «Классная идея». Как сообщили в правительстве региона, это уже второй в этом году тематический форум. После прошлого, апрельского, в крае создали профессиональное сообщество - ассоциацию классных руководителей. В этот раз на форуме два дня педагоги и кураторы групп техникумов и колледжей проходили мастер-классы и практикумы.

- Успешное выполнение школой воспитательных функций во многом зависит от профессионализма, таланта и опыта классных руководителей. Успехи и достижения детей Хабаровского края - это результат вашего колоссального труда и самоотдачи. Воспитание - дело всего коллектива, но именно классный руководитель - ключевая фигура в школе, реализующая рабочую программу воспитания, несущая ответственность за ее эффективность, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства по соцвопросам.

Во время форума участники оттачивали навыки в проектной и грантовой работе, тренировались в наставничестве, узнавали, как развить самоуправление среди учеников, и изучали профилактику преступности среди молодежи. На этом форуме было утверждено положение новой ассоциации и избран председатель. Также члены ассоциации определили план работы на год. В нем большая часть будет посвящена именно патриотическому воспитанию детей.

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