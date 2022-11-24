В 2023 году в Хабаровском крае заработают четыре новых исправительных центра Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае готовится к вводу в эксплуатацию еще четыре исправительных центра. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по региону, на местах осужденные будут отбывать наказание исправительными работами. В крае станет на 700 таких мест больше.

- В ближайшее время в Хабаровском крае запланирован ввод в эксплуатацию четырех участков, функционирующих как исправительные центры. Один из них будет расположен на базе предприятия ООО «Домком», занимающегося строительством и деревообработкой, - рассказали в УФСИН.

Аналогичные участки заработают также на предприятии «УК БамСтройМеханизация» и «Ургалуголь». Еще один, четвертый, на базе ИК №3 в краевом центре.

В регионе работа по расширению сетки центров набирает обороты. Ведомство налаживает связь с предприятиями края, чтобы в перспективе сотрудничать по этому направлению.

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